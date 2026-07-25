При ударе по военному полигону под Киевом погибла глава центра госохраны

Массированный удар по пригородному полигону был нанесен в пятницу. На территории комплекса была организована закрытая презентация беспилотных летательных аппаратов и новейшего вооружения с участием представителей оборонной индустрии страны.
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