Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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При ударе по военному полигону под Киевом погибла глава центра госохраны

При ударе по военному полигону под Киевом погибла глава центра госохраны

Массированный удар по пригородному полигону был нанесен в пятницу. На территории комплекса была организована закрытая презентация беспилотных летательных аппаратов и новейшего вооружения с участием представителей оборонной индустрии страны.

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