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Квест для владивостокцев. Почта России становится все более недоступной

Квест для владивостокцев. Почта России становится все более недоступной

Почта России становится все менее доступной для владивостокцев. Некоторые из них обратились в редакцию PRIMPRESS с просьбой разобраться в ситуации, связанной с особенностями работы почтовых отделений и не только.

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Комментарии
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Геннадий Роженко
А на фига им почта? Есть СДЭК... &quot;Пятёрочка&quot;... &quot;Магнит&quot;... и что там еще посылки принимает....
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21 час.

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