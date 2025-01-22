Квест для владивостокцев. Почта России становится все более недоступной

Почта России становится все менее доступной для владивостокцев. Некоторые из них обратились в редакцию PRIMPRESS с просьбой разобраться в ситуации, связанной с особенностями работы почтовых отделений и не только.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии