Праздник урожая «Морковный БУМ» прошел на экостанции имени Кима Андреева Гостями нашего праздника стали более 100 человек! Школы и детские сады Петрозаводска на выставке представили результаты труда своих учеников и воспитанников: МДОУ «Детский сад №120», МДОУ «Детский сад № 35», МОУ «Средняя школа ….
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