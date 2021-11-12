"Казахстан – это Россия!": Спасти рядового Тайчибекова

Василий Васильев

Да уж! Непостижимы пути твои, Господи! Лучшего действия подорвать веру в Россию и не придумаешь! Судимость у него не снята, он воевал на стороне ДНР ... и никто не хочет разобраться за ЧТО судили КОГО изничтожал...