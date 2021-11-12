"Казахстан – это Россия!": Спасти рядового Тайчибекова
К странным выводам приходишь, прочитав итоги состоявшегося в прошлый четверг мидовского брифинга, на котором Мария Захарова объясняла, почему ни в коем случае нельзя предоставить гражданство России известнейшему пророссийскому диссиденту Казахстана Ермеку Тайчибекову.
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Да уж! Непостижимы пути твои, Господи! Лучшего действия подорвать веру в Россию и не придумаешь! Судимость у него не снята, он воевал на стороне ДНР ... и никто не хочет разобраться за ЧТО судили КОГО изничтожал...
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