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"Казахстан – это Россия!": Спасти рядового Тайчибекова

"Казахстан – это Россия!": Спасти рядового Тайчибекова

К странным выводам приходишь, прочитав итоги состоявшегося в прошлый четверг мидовского брифинга, на котором Мария Захарова объясняла, почему ни в коем случае нельзя предоставить гражданство России известнейшему пророссийскому диссиденту Казахстана Ермеку Тайчибекову.

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Комментарии
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Василий Васильев
Да уж! Непостижимы пути твои, Господи! Лучшего действия подорвать веру в Россию и не придумаешь! Судимость у него не снята, он воевал на стороне ДНР ... и никто не хочет разобраться за ЧТО судили КОГО изничтожал...
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