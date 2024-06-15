«Гомосексуализм – это болезнь»: в Кишиневе прошёл марш в защиту традиционной семьи

Тысячи человек приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи в поддержку традиционных ценностей. Мероприятие было организовано Партией социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, который, вероятно, объявит о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах.