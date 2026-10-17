Представитель «Исламского джихада» в Тегеране: Мы хотим решить палестинский вопрос Нассер Абу-Шариф (ناصر أبو شريف), представитель движения «Исламский джихад в Палестине» в Иране и член его политического бюроИранское информационное агентство ISNA провело интервью с Насером Абу Шарифом — представителем организации «Палестинский исламски.