Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 9 сентября Гороскоп на 9 сентября 2021 Овен Овну захочется делать все по-своему, не обращая внимания на других людей и их мнение.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1970 г. 182. (Март 16). Один человек может управлять своими мыслями, другой – нет. Чем управляются мысли? Волей. Что такое воля? Огонь духа, вызванный к действию. Разные бывают огни, и по-разному управляют они мыслями. Слабая воля не может владеть мыслью. И тогда мысль, если она сильна, овладевает человеком. Пока сознание создает мысль, оно властвует над процессом, но, когда мысль оформлена и насыщена огнем породителя, становится она самостоятельной сущностью, навсегда связанной с породившим ее человеком. И тогда для ее нейтрализации, если она нежелательная, требуется мысль противоположная по характеру, но большего потенциала, то есть импульс воли, творящей мысль, должен заключить в себе больше огня, чем предшествовавшая мысль. Мысль особенно сильна, если в нее вложен огонь сердца. Если мысль от мозга вступает в конфликте мыслью, идущей от сердца, то побеждает сердечная мысль. Ошибочно думать, что мысль создается лишь мозгом, ибо при выделении тонкого тела мозг бездействует, но мысль живет и может быть очень активной, а также живет и ощущается сердце. Мысль, идущая от мозга, не может действовать на большие расстояния, но идущая от сердца – не знает преград. Воля может владеть мыслью. При центрах зажженных мысль обладает особенной силой, ибо становится она тогда огненной мыслью.Юрий Ильинов12 истин в отношениях, о которых мы часто забываем 1. Над любыми отношениями нужно работать постоянно. Ни одни отношения не будут крепкими, если вы не будете над ними работать совместно. Это кропотливый труд. Когда каждый сам себя накручивает, держит все в себе и умалчивает причину обиды, отношения рушатся. Открытое общение и честность — ключи к обретению семейного счастья. 2. Вы получаете взамен только то, что вкладываете. Если вы хотите быть любимыми, то любите сами. Если стремитесь обрести верного друга – сами станьте им. Если желаете, чтобы вас понимали, пытайтесь понять других. И это не теория, а исключительно жизненная практика. Попробуйте сами. 3. Никогда нельзя бороться за свое место в чьей-то жизни. Никогда не выпрашивайте себе место в чьей-то жизни, потому что если другой человек понимает, что хочет видеть вас в своей жизни, он обязательно найдет для этого время и место, а все остальное — лишь отговорки. 4. Ничего в жизни не происходит просто так. Для всего есть причина. Некоторые люди в жизни будут пользоваться вами, некоторые испытывать, некоторые чему-то научат, но все они принесут в вашу жизнь что-то хорошее. Это жизненный опыт. Научитесь различать, кто вам дан для опыта, а кто для жизни. Это точно не будет лишним и поможет в будущем. 5. Все мы со временем меняемся, и ничего плохого в этом нет. Наши потребности меняются все время. Когда вы слышите в свою сторону: «Ты изменился» — это совсем не значит, что стали хуже. Чаще всего это указывает на то, что вы выбрали свой жизненный путь и перестали делать все то, что ранее нравилось другим. Не извиняйтесь за это. Лучше будьте откровенны и искренние, и продолжайте делать то, что велит вам ваше сердце. 6. Счастье внутри вас, а счастливая жизнь – в ваших руках. Если вы не можете найти общий язык с самим собой, то о чем мы можем говорить? Разве у вас могут быть крепкие отношения с другими, если вы не можете разобраться со своей жизнью сами. Никто в этом мире, кроме вас самих, не сделает вас счастливыми. Счастье – это работа. Вы сами должны «взрастить» его в себе, и только потом поделиться им с окружающими. Если ваше счастье в руках партнера, то задумайтесь на минутку, может все-таки вы сами что-то упустили?! Счастье выходит из вас, нужно научиться искать его источник в себе. 7. Прощение – один из способов помочь себе сделать свою жизнь лучше. Простить — не значит просто сказать: «Все, что ты сделал, уже прощено». Простить – значит понять, что «вы не позволите какому-то поступку разрушить свою жизнь». Прощение – это жизненный принцип. Простить — не значит стереть из памяти совершенный поступок или полностью забыть все, что было сделано. Простить — значит отпустить чувство обиды и боли, и извлечь урок из пережитого события. 8. Вы не можете изменить людей, они могут измениться только сами. Вместо того чтобы заставлять людей стать другими, лучше поддержите их и помогите жизненным примером. Если вам что-то не нравится в манере поведения партнера, то не надейтесь, что оно с годами изменится. Если вы действительно хотите, чтобы он изменился, просто честно скажите, что вам не нравится в его поведение и попросите найти компромисс. Но главное, делайте все сообща, чтобы партнер понимал, в чем проблема. 9. Ссоры убивают время, но не приносят никакой пользы. Чем меньше времени вы спорите с теми, кто пытается вас обидеть, тем больше останется времени на общение с теми, кого вы искренне любите. Во время ссоры с любимыми вздохните, успокойтесь и вежливо обсудите ситуацию. Вместе вы всегда найдете какой-то выход. 10. Иногда лучше, чтобы некоторые люди ушли из вашей жизни. Если окружающие вас люди в последнее время все больше и больше садятся вам на шею, то лучше им уйти из вашей жизни. Если кто-то постоянно унижает и делает жизнь невыносимой, то вам уже пора набраться смелости, а главное уважения к себе, чтобы уйти из жизни этих людей. Вначале будет больно, но только вначале. Это лучше, чем терпеть унижение и боль всю жизнь.Юрий Ильинов11. Одно доброе слово может проложить длинный путь. Цените ваши отношения каждую минуту. Ежедневно отношения могут становиться крепче и стабильнее всего лишь благодаря доброму слову или поступку, олицетворяющих всю искренность чувств. Помните, что всего лишь одна улыбка может изменить весь мир человека. Конечно не целый мир для всех жителей Земли, но мир конкретного человека вы сделаете счастливым. 12. Иногда даже самые крепкие отношения не длятся вечно. К сожалению, люди не живут вечно. Поэтому каждую минуту любите и цените тех, кто любит вас. Вы никогда до конца не осознаете, что они значат в вашей жизни, пока не потеряете их, пока они будут рядом. А главное помните, что если что-то не может длиться вечно, это не значит, что и начинать не нужно. За счастье нужно бороться.Комментировать
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