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Опрос показал отношение жителей Финляндии к НАТО

Опрос показал отношение жителей Финляндии к НАТО

Исследовательская компания Taloustutkimus Oy по заказу Консультативного совета по информации оборонного назначения при Минобороны Финляндии провела опрос среди жителей страны, чтобы выяснить их отношение к государственной политике безопасности.

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