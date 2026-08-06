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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сантос» ответил президенту «Ремо», назвавшего Неймара «негодяем»: «Необоснованные обвинения переходят грань уважения и этики»

«Сантос» отреагировал на слова президента «Ремо» в адрес форварда Неймара. Нападающий « Сантоса » устроил перепалку с руководителями « Ремо » после ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии (1:0).

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