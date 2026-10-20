Заключенный пермской колонии «Белый лебедь», осужденный за убийство 11 человек Тельман Сайфаев выиграл судебный спор у Почты России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 1,5 млрд из возду...
- 1,5 млрд из возду...
- 18-летний мигрант...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым