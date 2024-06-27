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Бедард стал лучшим новичком сезона НХЛ. У него 61 очко в 68 играх при «минус 44» – антирекорд по полезности для обладателей «Колдера»

18-летний форвард «Чикаго» стал обладателем «Колдер Трофи» по итогам голосования журналистов. Оно состоялось после завершения регулярного чемпионата.

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