Секретные татуировки — узоры и рисунки, видимые только под УФ-светом

Если очень хочется нанести на свое тело татуировку, но одолевают сомнения («а не испортит ли это мой внешний вид» или «а что люди скажут», а то и «как же я потом на новую работу устроюсь»), то лучше отложить это дело до того момента, пока не будешь уверен на сто процентов.
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