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Семеро бойцов ВС РФ выбили из окопов 31 боевика ВСУ

Семеро бойцов ВС РФ выбили из окопов 31 боевика ВСУ

Бойцы Вооруженных сил РФ выбили из окопов украинское подразделение на Авдеевском направлении. Как сообщает «Российская газета» российские солдаты смогли прогнать противника, количество которых четырехкратно превышало наше.

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