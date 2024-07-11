Наслаждение парить: десантники ВДВ провели прыжки из самолета Ан-2

Тульские десантники ВДВ совершили первые прыжки с парашютом из самолета Ан-2 на аэродроме Клоково. Командир взвода Никита отметил: если перебороть страх, то можно почувствовать наслаждение – парить в воздухе.
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