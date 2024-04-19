«Вакуум легитимности» Зеленского как способ обнулить победу в СВО

Первым идею «вакуума легитимности» Зеленского после марта-мая начал вбрасывать через свои СМИ Порошенко, до которого никак не доходит простая вещь: если даже звёзды сойдутся так, что какой-то огрызок Украины сохранится, то и у Запада, и у России для управления им найдутся более подходящие кандидатуры, чем Пётр Алексеевич.