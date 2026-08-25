Виталий Королев поздравил ветерана из Максатихинского округа

Виталий Королев поздравил ветерана Нину Дмитриевну Горшкову из Максатихинского округа со 100-летием. «Вы воплощаете своим примером удивительную преданность малой родине, однажды избранному трудовому пути в сельском хозяйстве.
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