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Виталий Королев поздравил ветерана из Максатихинского округа

Виталий Королев поздравил ветерана из Максатихинского округа

Виталий Королев поздравил ветерана Нину Дмитриевну Горшкову из Максатихинского округа со 100-летием.  «Вы воплощаете своим примером удивительную преданность малой родине, однажды избранному трудовому пути в сельском хозяйстве.

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