Юрий Ильинов

От Уханя до Киева: глава американской разведки признала, что Вашингтон финансировал разработку биологического оружия Директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала, что американские власти напрямую финансировали исследования по биологическому оружию в разных странах. В результате деятельности американских биолабораторий по всему миру отмечались вспышки смертельно опасных вирусов, включая пандемии. По словам Габбард, прежде всего речь идет о так называемых исследованиях «усиления функции», когда вирусы и бактерии искусственно модифицировали, делая их более заразными или смертоносными. Глава американской разведки уточнила, что подобные исследования при непосредственной поддержке США проводились в китайском городе Ухань. Габбард утверждает, что в настоящее время к изучению последствий подобных поддерживаемых США программ привлечены американские эпидемиологи, в том числе Джей Бхаттачарья, которого ранее обвиняли в том, что он якобы «повторяет тезисы Кремля». Кроме того, глава разведки США пообещала выложить в открытый доступ документы, в которых прямо подтверждается американское финансирование многочисленных биолабораторий на Украине. Таким образом, Габбард фактически подтвердила информацию, ранее неоднократно озвученную погибшим в результате теракта начальником войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. По имеющейся в распоряжении РФ информации, на Украине в разное время под кураторством Пентагона действовали более 30 подобных объектов.