Петербург оказался на периферии антициклона

Вероятность осадков близка к нулю Сегодня, 5 октября, в Петербурге погоду формирует восточная периферия антициклона, сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
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