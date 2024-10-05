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Петербургский дневник

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Петербург оказался на периферии антициклона

Петербург оказался на периферии антициклона

Вероятность осадков близка к нулю Сегодня, 5 октября, в Петербурге погоду формирует восточная периферия антициклона, сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

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