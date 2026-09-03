МВД: В Оренбурге автобус "ПАЗ" насмерть сбил мужчину 3 сентября

3 сентября в Оренбурге на улице Монтажников автобус "ПАЗ" насмерть сбил 20-летнего пешехода. Водитель, 1997 года рождения, совершил наезд на молодого человека, который находился на проезжей части без намерения её переходить.
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