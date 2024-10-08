Житель Ноябрьска отправится в колонию за удар полицейского в плечо

Жителя Ноябрьска приговорили к трем годам и трем месяцам колонии за удар полицейского в плечо. В момент происшествия северянин находился на испытательном сроке из-за условного осуждения за тяжкое преступление, сообщила прокуратура ЯНАО.
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