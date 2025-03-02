В мэрии итальянской Генуи состоялся показ снятого Russia Today кинофильма «Майдан: поворот на войну» о госперевороте на Украине и последовавших за ним событиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на попытки его сорвать.
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