Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Врач из Костромы разоблачает медиков-южан. Смотрите, что творится в больницах

Врач из Костромы разоблачает медиков-южан. Смотрите, что творится в больницах

Avia.pro 13 июня 2023 года страна сотряслась от мощного информационного взрыва: сосудистый хирург Антон Казанцев, известный специалист из Костромы, опубликовал видеообращение, где он публично обрушился с критикой на своих коллег-южан.

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