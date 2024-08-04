В Великобритании продолжились уличные беспорядки, спровоцированные резней в Саутпорте. Правда, в Стране Лжецов подчеркивают, что беспорядки вызваны не резней, а некоей «дезинформацией» по поводу убийцы - но какая же тут дезинформация, если он из руандийской семьи, что у него буквально на лице написано? На выходные намечено несколько десятков демонстраций против миграции под лозунгом «Хватит!».