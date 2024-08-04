БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пороховой бочке Англии нужен был только повод

Пороховой бочке Англии нужен был только повод

В Великобритании продолжились уличные беспорядки, спровоцированные резней в Саутпорте. Правда, в Стране Лжецов подчеркивают, что беспорядки вызваны не резней, а некоей «дезинформацией» по поводу убийцы - но какая же тут дезинформация, если он из руандийской семьи, что у него буквально на лице написано? На выходные намечено несколько десятков демонстраций против миграции под лозунгом «Хватит!».

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Комментарии
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Eduard
Готовьте господа попкорн,будим уличные бои наблюдать!
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