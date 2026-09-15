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Царьград

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Новосибирский университет представил программу по газообмену растений

Новосибирский университет представил программу по газообмену растений

Ученые Новосибирского госуниверситета презентовали программу для изучения газообмена растений. Обучение поможет оценивать состояние и продуктивность растений как в природе, так и в лабораторных условиях.

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