В Сети появилось фото певицы Аллы Пугачевой в шортах, снимок сделан во время ее прогулки по Кипру с 11-летним сыном Гарри.
Появилось фото с Пугачевой в шортах на прогулке с сыном Гарри по Кипру
Комментарии
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валентина бобкова
кому это интересно?прямо в шортах,прямо на Кипре,да и хрен с ней!давно забыли и перестаньте ее рекламировать,тьфу!
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23 час.
ГС
Галина Сидоренко
Не на Кипре, а в Юрмале, в гостях у своей напарницы по содержанию СССР и России.... Они же вдвоем содержали нас всех.... Сидела бы дома и не рыпалась.... Чучело... Зачем ее пиарят с детьми и "мужем"...... Навиг она нам нужна? Противно смотреть на нее.... Тьфу тысчу раз....
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19 час.
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