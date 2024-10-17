Появилось фото с Пугачевой в шортах на прогулке с сыном Гарри по Кипру

кому это интересно?прямо в шортах,прямо на Кипре,да и хрен с ней!давно забыли и перестаньте ее рекламировать,тьфу!

ГС

Галина Сидоренко

Не на Кипре, а в Юрмале, в гостях у своей напарницы по содержанию СССР и России.... Они же вдвоем содержали нас всех.... Сидела бы дома и не рыпалась.... Чучело... Зачем ее пиарят с детьми и "мужем"...... Навиг она нам нужна? Противно смотреть на нее.... Тьфу тысчу раз....