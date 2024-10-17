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Аргументы и Факты

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Появилось фото с Пугачевой в шортах на прогулке с сыном Гарри по Кипру

Появилось фото с Пугачевой в шортах на прогулке с сыном Гарри по Кипру

В Сети появилось фото певицы Аллы Пугачевой в шортах, снимок сделан во время ее прогулки по Кипру с 11-летним сыном Гарри.

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Комментарии
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валентина бобкова
кому это интересно?прямо в шортах,прямо на Кипре,да и хрен с ней!давно забыли и перестаньте ее рекламировать,тьфу!
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23 час.
ГС
Галина Сидоренко
Не на Кипре, а в Юрмале, в гостях у своей напарницы по содержанию СССР и России.... Они же вдвоем содержали нас всех.... Сидела бы дома и не рыпалась.... Чучело... Зачем ее пиарят с детьми и &quot;мужем&quot;...... Навиг она нам нужна?   Противно смотреть на нее.... Тьфу тысчу раз....
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19 час.

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