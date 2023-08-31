Daily Storm

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Били палкой, привязывали к дереву: Арестована опекун и ее родственники за издевательства над детьми в Красноярском крае

Били палкой, привязывали к дереву: Арестована опекун и ее родственники за издевательства над детьми в Красноярском крае

Всего пострадали четверо несовершеннолетних, которые в апреле прошлого года были изъяты из семьиВ Красноярском крае женщина-опекун, ее муж и зять обвиняются в издевательствах над четырьмя детьми.

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