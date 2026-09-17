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Европейские цены на LNG могут резко вырасти зимой

Европейские цены на LNG могут резко вырасти зимой

Рынок сжиженного природного газа готовится к потенциально более напряженному зимнему периоду. Reuters 17 сентября сообщает, что низкий уровень запасов газа в Европе и относительно ограниченные запасы в Северной Азии создают условия для роста мировых цен на LNG.

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