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Китай

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Китай призвал США прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, добивающимся "независимости Тайваня"

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в понедельник призвал США прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, добивающимся "независимости Тайваня".

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