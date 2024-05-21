Китай призвал США прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, добивающимся "независимости Тайваня"

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в понедельник призвал США прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, добивающимся "независимости Тайваня".
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