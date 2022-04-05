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США заявили, что хотят заставить РФ выбрать дефолт или истощение валютных резервов

США заявили, что хотят заставить РФ выбрать дефолт или истощение валютных резервов

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты пытаются добиться такой ситуации, где Российской Федерации пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов.

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