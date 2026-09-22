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Почему ребенок не может сосредоточиться на уроках и что с этим делать

Почему ребенок не может сосредоточиться на уроках и что с этим делать

Ребёнок способен несколько часов играть в компьютерную игру, смотреть видео или собирать что-то в приложении, но через двадцать минут после начала домашнего задания начинает отвлекаться, ёрзать на стуле, просить воды или говорить, что устал.

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