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РБК СТИЛЬ

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Что такое сюрреализм и как его понимать: примеры в искусстве

Что такое сюрреализм и как его понимать: примеры в искусстве

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это В литературе В живописи В кинематографе Вопросы Главное Статью прокомментировали: Татьяна Меньшикова, журналист, кандидат филологических наук Игорь Тер-Карапетов, доцент кафедры киноискусства МГИК, член Союза кинематографистов РФ, сценарист кино и ТВ Сюр — это слово, которое сейчас описывает максимальный абсурд происходящего.

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