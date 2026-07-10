Что такое сюрреализм и как его понимать: примеры в искусстве

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Что это В литературе В живописи В кинематографе Вопросы Главное Статью прокомментировали: Татьяна Меньшикова, журналист, кандидат филологических наук Игорь Тер-Карапетов, доцент кафедры киноискусства МГИК, член Союза кинематографистов РФ, сценарист кино и ТВ Сюр — это слово, которое сейчас описывает максимальный абсурд происходящего.
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