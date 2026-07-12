Использование асбеста при герметизации резьбовых соединений в Казахстане

Асбестовый шнур (асбошнур) — традиционный уплотнительный материал, который до сих пор активно применяется в Казахстане для герметизации резьбовых, фланцевых и других неподвижных соединений в трубопроводах, системах отопления и промышленном оборудовании.
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