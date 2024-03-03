Мини-отпуск в марте 2024: официальные выходные и праздничные дни в России Ирэн ОрлонскаяМарт 2024 года привнес в своем течении замечательное событие — наступление Международного женского дня, традиционно отмечаемого в России на государственном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии