В Японии создают новый орган для защиты прав на новые сорта сельхозкультур

Правительство Японии к августу создаст новую организацию для управления правами на сорта растений с целью пресечения утечки фирменных фруктов и других сельскохозяйственных культур за рубеж путем мониторинга несанкционированного выращивания и возбуждения судебных исков за рубежом, сообщает 13 июля японское деловое агентство Kyodo News.