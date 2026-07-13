В Японии создают новый орган для защиты прав на новые сорта сельхозкультур

Правительство Японии к августу создаст новую организацию для управления правами на сорта растений с целью пресечения утечки фирменных фруктов и других сельскохозяйственных культур за рубеж путем мониторинга несанкционированного выращивания и возбуждения судебных исков за рубежом, сообщает 13 июля японское деловое агентство Kyodo News.
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