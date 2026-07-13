smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

В Японии создают новый орган для защиты прав на новые сорта сельхозкультур

В Японии создают новый орган для защиты прав на новые сорта сельхозкультур

Правительство Японии к августу создаст новую организацию для управления правами на сорта растений с целью пресечения утечки фирменных фруктов и других сельскохозяйственных культур за рубеж путем мониторинга несанкционированного выращивания и возбуждения судебных исков за рубежом, сообщает 13 июля японское деловое агентство Kyodo News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии