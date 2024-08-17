Пленный ВСУ из Курской области: нам не подвезли ни провизию, ни рации

Воздушная разведка обнаружила скопление ВСУ в одном из приграничных районов Курской области - на точки, где хотели укрепиться боевики, сбрасываются авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
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