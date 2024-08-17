Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный ВСУ из Курской области: нам не подвезли ни провизию, ни рации

Пленный ВСУ из Курской области: нам не подвезли ни провизию, ни рации

Воздушная разведка обнаружила скопление ВСУ в одном из приграничных районов Курской области - на точки, где хотели укрепиться боевики, сбрасываются авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Читаешь всё это и душа радуется , ну всё так классно , громят шароварников на НАШЕЙ территории . Вот только непонятка , как можно было такое допустить ?
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12 час.

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