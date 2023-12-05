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Боярский выжил, а он — нет: звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Кустов скончался на 78-м году жизни

Боярский выжил, а он — нет: звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Кустов скончался на 78-м году жизни

В возрасте 77 лет скончался советский актер театра и кино Сергей Кустов. Зрители запомнили Кустова по ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров».

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