Депутаты Вологодчины скорректировали областной бюджет

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Депутаты Заксобрания Вологодской области скорректировали параметры бюджета региона В рамках последней сессии этого созыва депутаты изменили как доходную, так и расходную части бюджета.