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Депутаты Вологодчины скорректировали областной бюджет

Депутаты Вологодчины скорректировали областной бюджет

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Депутаты Заксобрания Вологодской области скорректировали параметры бюджета региона В рамках последней сессии этого созыва депутаты изменили как доходную, так и расходную части бюджета.

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