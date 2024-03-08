Соболенко о трофеях Australian Open: «Мама называет их близнецами и говорит: «Нам нужен еще один, другой»

«Они у моей мамы и стоят рядом. Она называет их близнецами и говорит: «Нам нужен еще один, другой. Два одинаковых выглядят скучно, можешь поработать над другими «Шлемами»? Я думаю: «Мам, какая простая просьба, спасибо! Могла бы порадоваться этим двум, их было нелегко получить».