Соболенко о трофеях Australian Open: «Мама называет их близнецами и говорит: «Нам нужен еще один, другой»

«Они у моей мамы и стоят рядом. Она называет их близнецами и говорит: «Нам нужен еще один, другой. Два одинаковых выглядят скучно, можешь поработать над другими «Шлемами»? Я думаю: «Мам, какая простая просьба, спасибо! Могла бы порадоваться этим двум, их было нелегко получить».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Билялетдинов о 0-2 в серии с «Автомобилистом»: «Паники нет. Получилась сложная ситуация. Но мы будем продолжать биться, работать, играть до конца»
- Софья Муравьева: «Спасибо всем за этот праздник, за невероятные эмоции. И, конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану – Туктамышевой»
- Трилогия «Сталкер» впервые выйдет на PS5 и Xbox. В ней не будет русской озвучки – только субтитры
Свежие комментарии