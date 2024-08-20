В крепости Орешек до конца октября будет проходить выставка, рассказывающая об Иоанне VI

Экспозиция основана на уникальных архивных документах из Москвы До 31 октября в крепости Орешек посетители смогут узнать о трагической судьбе Иоанна Антоновича, императора, свергнутого Елизаветой Петровной.
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