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Петербургский дневник

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В крепости Орешек до конца октября будет проходить выставка, рассказывающая об Иоанне VI

В крепости Орешек до конца октября будет проходить выставка, рассказывающая об Иоанне VI

Экспозиция основана на уникальных архивных документах из Москвы До 31 октября в крепости Орешек посетители смогут узнать о трагической судьбе Иоанна Антоновича, императора, свергнутого Елизаветой Петровной.

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