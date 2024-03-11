Пять способов использовать яйца с пользой

Яйца — практичный и полезный продукт. В кулинарии существует множество способов их приготовления. Но не все, наверное, знают, что в быту яйца могут заменить целый ряд косметических и технических средств и даже могут отучить вашу кошку устраиваться на кухонном столе.
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