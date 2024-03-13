Внезапно: «Электромобилем года в Японии» назвали китайский BYD Dolphin

Китайский автопром развивается бешеными темпами. Накануне появилось еще одно доказательство того, что «поднебесные» машины уже во всю способны соревноваться со своими конкурентами и даже одерживать в этом противоборстве победы.
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