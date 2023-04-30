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Аналитик Марков: пытки и убийства российских пленных являются сознательной политикой Украины и полностью поддерживаются ЕС и США

Аналитик Марков: пытки и убийства российских пленных являются сознательной политикой Украины и полностью поддерживаются ЕС и США

Пытки и убийства попавших в украинский плен российских военнослужащих являются сознательной политикой киевской стороны и полностью поддерживаются Европейским союзом и Соединенными Штатами.

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