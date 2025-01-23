Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден, передает РИА НовостиПо его словам, язык … .