Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 3 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области.