Трюдо извинился перед геями за чествование эсэсовца в парламенте

«Это оскорбило не только евреев и поляков, но также ЛГБТ-меньшинства, которых преследовали нацисты. Произошедшее является чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от Третьего Рейха.
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