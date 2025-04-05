Гретцки поздравил Овечкина с 894-й шайбой в НХЛ в раздевалке "Вашингтона"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил поздравления по поводу 894-го гола в регулярных чемпионатах от канадского форварда Уэйна Гретцки.
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