В Юхновском районе взыскали 540 тысяч с пособника мошенников

Пенсионерка перевела мошенникам 540 тысяч рублей, теперь их вернут через суд с владельца карты, предоставившего свои реквизиты преступникамПрокуратура Юхновского района подала иск о взыскании 540 тысяч рублей с владельца карты, на которую 68-летняя жительница районного центра под влиянием мошенников перевела свои сбережения.