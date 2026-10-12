В Юхновском районе взыскали 540 тысяч с пособника мошенников

Пенсионерка перевела мошенникам 540 тысяч рублей, теперь их вернут через суд с владельца карты, предоставившего свои реквизиты преступникамПрокуратура Юхновского района подала иск о взыскании 540 тысяч рублей с владельца карты, на которую 68-летняя жительница районного центра под влиянием мошенников перевела свои сбережения.
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