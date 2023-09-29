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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия и Кения сыграют 16 октября на стадионе турецкого отеля. Все согласовано

Россия и Кения сыграют 16 октября на стадионе турецкого отеля. Все согласовано

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

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