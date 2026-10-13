Illinois Democrats On Defense Over Scandals

“With the national political landscape tilting against Republicans ahead of next month’s midterm elections, the Illinois GOP is hoping recent scandals involving Democratic state lawmakers will breathe new life into the party’s efforts to gain more relevance in the General Assembly,” the Chicago Tribube reports.
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