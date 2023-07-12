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СМИ: депутата Госдумы Колесника могут лишить мандата

СМИ: депутата Госдумы Колесника могут лишить мандата

Как сообщают «Ведомости», если Генпрокуратура выдвинет претензии к депутату-единороссу Андрею Колеснику, которого уличили в том, что он ведет коммерческую деятельность, управляя Калининградским морским торговым портом, то его могут лишить мандата .

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